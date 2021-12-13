Пограничники задержали контрабанду на сумму свыше миллиона сомов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что с 10 по 12 декабря пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза груза через границу.
10 декабря в местности Добо Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ вблизи условной линии прохождения государственной границы обнаружил контрабандный груз - 14 коробок медикаментов. Груз был предназначен для дальнейшей переправки на территорию Таджикистана.
По предварительным данным, стоимость груза составила 560 тысяч сомов.
12 декабря в местности Вышка Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ совместно с пограничниками СГБ РУз задержали гражданина Кыргызской Республики Н.Ш., 1996 г.р.
Кыргызстанец пытался перевезти из Кыргызстана в Узбекистан товары бытового назначения - 22 коробки приборов для укладки волос.
В данном случае стоимость задержанного груза составила 800 тысяч сомов.
Общая сумма задержанных контрабандных товаров составила более 1 миллиона 300 тысяч сомов.
После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.