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В Кыргызстане пройдет онлайн-ярмарка зарубежных вакансий

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- Айжан Мамбеталиева
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Информационно-консультационный центр департамента внешней миграции при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (ИКЦ) проведет вторую онлайн-ярмарку зарубежных вакансий. Мероприятие состоится 16 декабря в режиме онлайн на площадке Zoom с 11 до 13.30 часов по бишкекcкому времени и поможет соискателям определить безопасные способы трудоустройства. Для участия в ярмарке вакансий соискателю необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88455242691?pwd=aExXYmczSW10WnY5d3IzNFVIK2tnZz09

Ярмарка вакансий приурочена к Международному дню мигранта и будет проведена при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International. Цель мероприятия - предоставить возможность для граждан Кыргызстана трудоустроиться через законные и безопасные каналы миграции, защита интересов трудящихся мигрантов, широкое привлечение работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников - к поиску приемлемой для них работы, в том числе через непосредственный контакт с работодателями.

Представители частных агентств занятости и иностранные работодатели поделятся информацией по актуальным вакансиям в России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Германии, Саудовской Аравии, Польше, Литве, Словакии и других странах, а также ответят на вопросы граждан. Кроме того, представители ИКЦ расскажут о порядке и условиях трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом. В свою очередь соискатели больше узнают о работодателях, предлагаемой работе и требованиях, необходимых для трудоустройства.

Аналогичная онлайн-ярмарка "Зарубежные вакансии" впервые проходила в Кыргызстане в сентябре этого года, по результатам которой 182 соискателя смогли безопасно трудоустроиться за рубежом. В Саудовской Аравии нашли работу 45 человек, в ОАЭ - 60 человек, в России через Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - 77 человек.

Участие в онлайн-ярмарке "Зарубежные вакансии" – это возможность определить безопасные пути поиска работы за рубежом и легально трудоустроиться не выходя из дома.

Вторая онлайн-ярмарка проводится в рамках реализации проекта ресурсного центра для пожилых "Усиление взаимодействия мигрантов, уполномоченных государственных органов и общественных организаций для оказания необходимых услуг мигрантам КР" в партнерстве с ИКЦ при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International.

Информационно-консультационный центр департамента внешней миграции при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (ИКЦ) проведет вторую онлайн-ярмарку зарубежных вакансий. Мероприятие состоится 16 декабря в режиме онлайн на площадке Zoom с 11 до 13.30 часов по бишкекcкому времени и поможет соискателям определить безопасные способы трудоустройства. Для участия в ярмарке вакансий соискателю необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/88455242691?pwd=aExXYmczSW10WnY5d3IzNFVIK2tnZz09

Ярмарка вакансий приурочена к Международному дню мигранта и будет проведена при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International. Цель мероприятия - предоставить возможность для граждан Кыргызстана трудоустроиться через законные и безопасные каналы миграции, защита интересов трудящихся мигрантов, широкое привлечение работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников - к поиску приемлемой для них работы, в том числе через непосредственный контакт с работодателями.

Представители частных агентств занятости и иностранные работодатели поделятся информацией по актуальным вакансиям в России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Германии, Саудовской Аравии, Польше, Литве, Словакии и других странах, а также ответят на вопросы граждан. Кроме того, представители ИКЦ расскажут о порядке и условиях трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом. В свою очередь соискатели больше узнают о работодателях, предлагаемой работе и требованиях, необходимых для трудоустройства.

Аналогичная онлайн-ярмарка "Зарубежные вакансии" впервые проходила в Кыргызстане в сентябре этого года, по результатам которой 182 соискателя смогли безопасно трудоустроиться за рубежом. В Саудовской Аравии нашли работу 45 человек, в ОАЭ - 60 человек, в России через Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - 77 человек.

Участие в онлайн-ярмарке "Зарубежные вакансии" – это возможность определить безопасные пути поиска работы за рубежом и легально трудоустроиться не выходя из дома.

Вторая онлайн-ярмарка проводится в рамках реализации проекта ресурсного центра для пожилых "Усиление взаимодействия мигрантов, уполномоченных государственных органов и общественных организаций для оказания необходимых услуг мигрантам КР" в партнерстве с ИКЦ при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International.


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URL: https://www.vb.kg/410777
Теги:
Минтруда, ЮСАИД, Кыргызстан, Мигрант, работа
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