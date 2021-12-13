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Сторонники Бакыта Жетигенова провели митинг в поддержку депутата

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- Назгуль Абдыразакова
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Жители села Сайлык в Чуйской области провели митинг в поддержку задержанного депутата Бакыта Жетигенова, который сам является уроженцем этого села. Видео об этом появилось в соцсетях.

Сторонники политика потребовали у властей справедливого отношения ко всем.

"Раз освободили остальных депутатов, то власти должны освободить из-под стражи и Бакытбека Жетигенова", - было заявлено на митинге.

Напомним, депутат Бакытбек Жетигенов в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ. Его ранее задержали по подозрению в попытке захвата власти.


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URL: https://www.vb.kg/410780
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан, власть
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