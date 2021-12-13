Сторонники Бакыта Жетигенова провели митинг в поддержку депутата

Жители села Сайлык в Чуйской области провели митинг в поддержку задержанного депутата Бакыта Жетигенова, который сам является уроженцем этого села. Видео об этом появилось в соцсетях.

Сторонники политика потребовали у властей справедливого отношения ко всем.

"Раз освободили остальных депутатов, то власти должны освободить из-под стражи и Бакытбека Жетигенова", - было заявлено на митинге.

Напомним, депутат Бакытбек Жетигенов в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ. Его ранее задержали по подозрению в попытке захвата власти.