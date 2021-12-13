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ОФ "Общее дело" проводит независимое исследование по выборам

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- Назгуль Абдыразакова
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ОФ "Общее дело" начал опрос кыргызстанцев для оценки индекса доверия к выборам, который является инструментом, разработанный фондом для оценки уровня общественного доверия к избирательному процессу. Опрос продлиться до 25 декабря. Об этом сообщает вышеназванный фонд на своей странице в фейсбук.

По его данным, в рамках опроса граждане оценивают все этапы избирательного процесса, начиная с выдвижения и регистрации кандидатов и заканчивая подведением итогов.

"Впервые инструмент был апробирован после досрочных выборов президента КР, прошедших 10 января 2021 года. Тогда фонд разработал 18 критериев, каждому из которых присвоили индивидуальный балл. Чем выше доверие, тем выше оценка (1 балл). И наоборот. По итогам опроса будет предоставлена дополнительная информация", – говорится в сообщении ОФ.


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URL: https://www.vb.kg/410785
Теги:
соцопрос, #Выборы2021, общественный фонд
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