Фильм "Акыркы көч" включен в программу МКФ "Московская премьера"

Фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") включен в программу Третьего международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", который пройдет c 17 по 21 декабря. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

МКФ в столице России существует с 2003 года. Президентом данного МКФ долгое время был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). С 2021 года фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры России.

"Московская премьера" ставит своей задачей развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

В различных конкурсных программах фестиваля значатся картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, Кыргызстана и самой России. Это новые полнометражные и короткометражные фильмы. Мировые премьеры данных лент состоялись на крупнейших кинофестивалях.

Фильм "Дорога в Эдем" впервые был представлен публике на МКФ "Темные ночи" в Таллинне. Фильм является совместным детищем "Кыргызфильма" и общественного фонда "Билимкана". Авторы сценария и режиссеры фильма - Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Лента рассказывает о пожилом писателе, оказавшемся перед нелегким выбором.