Мэрия рассказала о расходах на украшение новогодней елки и площади

Мэрия Бишкека дает пояснения относительно расходования средств из городского бюджета на новогоднее оформление главной площади страны.

Действительно муниципальным предприятием "Бишкексвет" был размещен упомянутый участниками соцсетей тендер на сумму в 5 миллионов 687 тысяч 500 сомов. Однако при этом в эту сумму входят расходы не только на декор главного символа праздника - 25 метровой елки, но и на украшение всей площади Ала-Тоо, в целом.

Более тридцати сотрудников различных коммунальных служб, несколько единиц техники задействованы в украшении елки, а также в новогодней подготовке площади и близлежащих улиц. Арочные фасады украшаются светодиодной сеткой, создаются богато декорированные прогулочные аллеи, мишурой и гирляндами заворачиваются различные объекты площади, на деревья вдоль улиц вешаются масштабные игрушки.

Мэрия также поясняет при этом, что использовать только остатки закупленных еще в позапрошлом году декоративных материалов достаточно проблематично.

В муниципалитете добавляют, что рады интересу и вниманию гражданских активистов и блогеров к данному вопросу и приглашает их принять участие в заседании городского штаба по подготовке и празднованию Нового 2022 года для исключения сомнений в целевом и прозрачном использовании средств городского бюджета.