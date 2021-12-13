В Бишкеке пройдет фотовыставка к международному дню мигранта

В Бишкеке, 17 декабря, в канун международного дня мигранта состоится фотовыставка и интерактивная презентация учебного модуля по вопросам безопасной миграции для выпускников общеобразовательных учреждений страны, а также ознакомление с работой и достижениями "Профсоюза Мигрантов". Об этом сообщает ОО "Профсоюз мигрантов".

"Данное мероприятие проводится ОФ "Инсан-Лейлек", профсоюзом мигрантов при поддержке центра солидарности и Emgek.kg", - говорится в сообщении общественного объединения.

Напомним что Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 18 декабря, начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.