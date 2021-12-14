Снежинки, зайчики и супермены: сколько стоят детские новогодние костюмы?

В Бишкеке совсем скоро начнутся новогодние утренники и ёлки в детских садах. Для детей – время веселья, для их родителей - уже сегодня головоломка: где найти костюм для своего чада?

Во времена нашего детства новогодние костюмы не продавались в магазинах, поэтому родителям приходилось, чаще накануне утренника, шить костюмы разных зверушек и снежинок из марли, картона, фольги и всевозможной блестящей мишуры.

Но сегодня современным мамам не обязательно заниматься таким трудоемким шитьем. Сейчас любой наряд можно купить в магазине или арендовать. В специализированных магазинах покупка костюма обойдется от 800 сомов, а аренда - от 500 сомов.

Бывалые родители подсказывают, что дешевле найти костюм на рынке. Корреспондент VB.KG отправилась на рынок "Дордой", где, как выяснилось, есть специализированные ряды маскарадных нарядов.

Еще 15 лет назад на утренниках были в основном снежинки, зайчики и мушкетеры. С течением времени к основным трендам добавились персонажи из мультфильмов и компьютерных игр. Например, в этом году к Бэтмену, Супермэну, Человеку-пауку добавился персонаж из популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Девочкам предлагаются костюмы диснеевских принцесс: Рапунцель, Белоснежка, Эльза из "Холодного сердца" и множество других.

Для самых маленьких (2-3 года) можно найти костюм символа года – тигра, а также зайчат, лисичек, волков и медвежат. Традиционно они состоят из меховых шортиков и жилетки, а на голову надевается шапочка в форме мордочки зверя. Стоят в среднем 300 – 500 сомов.

Но все же, по словам продавцов, наибольшим спросом пользуются новогодние символы и герои, в первую очередь Дед Мороз со Снегурочкой, а также ёлки, снежинки, снеговики и так далее. Платье снежинки для девочки можно купить за 500 сомов, за столько же и костюм маленького Мороза для мальчика.

Если взрослые не прочь нарядиться к Новому году, то можно приобрести костюм Деда Мороза и Снегурочки стоимостью от 1300 сомов. При этом для дополнения сказочных образов отдельно продаются борода и коса.

Стоимость костюмов зависит от качества их исполнения и от того, насколько приближено к оригиналу выполнены изделия.

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