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Муниципалитет столицы обсудил ситуацию с загрязнением воздуха

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- Айжан Мамбеталиева
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Первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов и страновой директор GIZ Йоахим Фритц обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Во время встречи представители GIZ презентовали проект "Борьба с загрязнением воздуха", который станет отправной точкой в улучшении экологической ситуации в столице.

Первый вице-мэр выразил признательность немецким партнерам за инициативу. Также отметил, что муниципалитет готов поддержать данный проект, так как проблема загрязнения воздуха является одним из серьезнейших экологических факторов, влияющих на здоровье человека.

В проекте указаны меры, которые помогут создать прочную научно-обоснованную базу для борьбы с загрязнением, что скажется на обеспечении лучшего планирования действий. Также проект призван продемонстрировать эффективность альтернативных систем отопления, которые можно использовать в частном секторе.


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URL: https://www.vb.kg/410796
Теги:
мэрия, смог, проект, воздух в Бишкеке
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