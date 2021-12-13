Муниципалитет столицы обсудил ситуацию с загрязнением воздуха

Первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов и страновой директор GIZ Йоахим Фритц обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Во время встречи представители GIZ презентовали проект "Борьба с загрязнением воздуха", который станет отправной точкой в улучшении экологической ситуации в столице.

Первый вице-мэр выразил признательность немецким партнерам за инициативу. Также отметил, что муниципалитет готов поддержать данный проект, так как проблема загрязнения воздуха является одним из серьезнейших экологических факторов, влияющих на здоровье человека.

В проекте указаны меры, которые помогут создать прочную научно-обоснованную базу для борьбы с загрязнением, что скажется на обеспечении лучшего планирования действий. Также проект призван продемонстрировать эффективность альтернативных систем отопления, которые можно использовать в частном секторе.