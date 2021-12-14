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На рынках Бишкека будут строго соблюдать санитарный день

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- Айжан Мамбеталиева
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В преддверии новогодних праздников и для поддержания малого бизнеса на рынках столицы, как и прежде, будет один санитарный день. Такое поручение главам районов дал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Градоначальник потребовал от акимов организовать надлежащую разъяснительную работу среди работников рынка о необходимости получения прививки от коронавирусной инфекции и создать комфортные условия для проведения вакцинации.

Хозяйствующие субъекты обязаны проводить дезинфицирующие мероприятия, а также санитарную очистку территории и прилегающих земельных участков.

Отметим, что торговцы Орто-Сайского рынка неоднократно нарушали санитарно-эпидемиологические требования и осуществляли предпринимательскую деятельность в день, который предназначен для проведения дезинфицирующих мероприятий.

Со стороны санитарно-экологической инспекции в отношении реализаторов был составлен акт за антисанитарию в размере 17 500 сомов.

За нарушение исполнения временных санитарных норм и правил, утвержденных постановлением правительства, Центр санитарно-эпидемиологического надзора в отношении субъектов предпринимательства рынка наложил 28 штрафов на сумму 52 тысяч 500 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/410802
Теги:
мэрия, рынок, санитария, Бишкек
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