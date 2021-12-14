Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

В Ыссык-Атинском районе по подозрению в краже задержан подросток

129  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ыссык-Атинском районе по подозрению в краже задержан подросток. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 21 октября 2021 года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась Б.М., 1986 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 октября текущего года тайно похитили сотовый телефон общей стоимостью 18 тысяч и денежные средства в сумме 15 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был установлен несовершеннолетний К.А., 2004 года рождения.

В настоящее время подросток для проведения всех необходимых следственных мероприятий был доставлен в следственную службу ОВД Ыссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410814
Теги:
ГУВД, дети, кража, ограбление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  