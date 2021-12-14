В Ыссык-Атинском районе по подозрению в краже задержан подросток. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 21 октября 2021 года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась Б.М., 1986 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 октября текущего года тайно похитили сотовый телефон общей стоимостью 18 тысяч и денежные средства в сумме 15 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был установлен несовершеннолетний К.А., 2004 года рождения.

В настоящее время подросток для проведения всех необходимых следственных мероприятий был доставлен в следственную службу ОВД Ыссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается.