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На Иссык-Куле задержана преступная группа с крупной партией наркотиков

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в Иссык-Кульской области задержали группу наркоторговцев с крупной партией гашиша и марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, оперативники службы борьбы с незаконным оборотом наркотиков УВД Иссык-Кульской области при поддержке бойцов отряда специальных операций "Шумкар" МВД КР по Иссык-Кульской области провели успешную операцию по ее задержанию.

Сообщается, в начале декабря в УВД Иссык-Кульской области поступила оперативная информация о том, что трое жителей области с целью незаконного сбыта хранят крупную партию наркотиков.

Данная информация была зарегистрирована в единый реестр преступлений УВД Иссык-Кульской области, и было начато досудебное производство по ст. 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции были установлены предполагаемые лица, намеревавшиеся сбыть наркотические средства. Ими оказались, 38-летний К.А., 39-летний Б.Т. и 26-летний Т.А., проживающие в одном из сел Ак-Суйского района. При дальнейших следственно-оперативных мероприятиях оперативники выяснили, что группа наркоторговцев ищет покупателей, чтобы сбыть наркотики, или же хотят обменять наркотики в обмен на автомашины.

Оперативники, выступив в роли покупателей, встретились с подозреваемыми лицами. Договорившись о сделке, назначили условное место, где должен был состояться обмен наркотиков на автомашины "Ниссан" и "Ауди-100". В момент передачи наркотиков, расфасованных в 42 спичечных коробка, подозреваемые были задержаны с поличным. Кроме этого, при санкционированном обыске в доме 39-летнего Б.Т. дополнительно были обнаружены и изъяты растения со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Проведенная судебно-химическая экспертиза установила, что изъятые вещественные доказательства относятся к наркотическому веществу – гашиш и марихуана. Общий вес гашиша составил 658 граммов, а марихуаны 239 граммов.

В отношении задержанных Каракольским городским судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на два месяца.

В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/410818
Теги:
наркотики, Иссык-Куль, марихуана, гашиш
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