В чьих интересах "Талибан" создает регулярную армию? Мнения экспертов

Взявшее под контроль Афганистан движение "Талибан" (запрещено в России) объявило о планах сформировать собственную регулярную армию. Специально для этого подконтрольное новому режиму Министерство обороны запустило работу специальной комиссии, в компетенции которой будут находиться сопутствующие вопросы. Несмотря на то что целью процесса члены группировки декларируют защиту границ и борьбу с внутренними угрозами, опрошенные NEWS.ru эксперты по-разному трактуют заинтересованность талибов в появлении вооружённых сил (ВС).

Рабочий комитет, который создан под эгидой талибского Министерства национальной обороны, состоит из 20 человек. В его задачи будет входить проработка "полезных и эффективных" планов по комплектованию ВС для нового руководства Афганистана. В соответствующем сообщении оборонного ведомства говорится, что новая структура будет отвечать "за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащённой, честной и ответственной армии в рамках Министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы". Отдельно подчёркивается, что процесс должен быть завершён как можно быстрее, "чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны".

Первое заседание руководства Минобороны под председательством министра Мохаммада Якуба Муджахида состоялось 9 декабря. Шеф ведомства заслушал предложения по активизации процесса комплектования ВС. В этот же день начальник штаба ВС Кари Фассихуддин Фитрат, как сообщается, официально представил личному составу главнокомандующего ВВС Мавлави Амануддина Мансура. Представители командования отдельно призвали пилотов и членов экипажей, служивших в ВВС предыдущей кабульской администрации, "вернуться в свои дома и к своим обязанностям", а также "принять участие в строительстве своей системы и страны". Опасности для них нет, особо подчеркнул начальник армейского штаба.

Скопировать у соседей

Комментируя изданию Nikkei новую инициативу, один из высокопоставленных командиров "Талибана" заявил, что Афганистану "нужна небольшая, но сильная регулярная армия", которая будет не только защищать границы, но и противодействовать "угрозам внутренней безопасности". Тем не менее Nikkei обращает внимание на то, что процесс создания ВС талибы не афишируют широко, потому что первоочередное внимание они вынуждены уделять решению проблем, связанных с экономикой.

Укрепление внутренней безопасности Афганистана и контроль над рубежами являются на данный момент главными приоритетами "Талибана", - цитирует издание одного из своих собеседников, работающего в Министерстве национальной обороны. - Создание специализированного разведывательного агентства по образцу Межведомственной разведки Пакистана или иранского Корпуса стражей Исламской революции также является частью будущего плана.

По словам бывшего бойца Афганских национальных сил безопасности Абдула Джаббара, в прошлом талибы полагались главным образом на население контролируемых ими районов, которое их содержало. Однако старая схема себя изжила. Джаббар со ссылкой на источники в новом руководстве страны отмечает, что для появления у талибов своих ВС "нужна международная поддержка, техническая помощь и оборудование", в связи с чем реализация плана зависит во многом от контактов с Пакистаном и Китаем.

Перезагрузка для талибов

Как пояснил NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, создание регулярной армии - это неизбежный процесс в случае победы в гражданской войне и взятия власти в какой-либо стране иррегулярными повстанческими формированиями.

"Талибы в Афганистане не исключение, так как их децентрализованная военная структура была адаптирована под войну против армии старого афганского правительства, поддерживаемого США. Она была эффективна в условиях противодействия противнику, имевшему полное господство в воздухе", - сказал он.

Однако подобная военная организация плохо приспособлена для того, чтобы держать устойчивый контроль над страной в условиях, когда "Талибан" сам стал центральным правительством, отметил аналитик.

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, в свою очередь, выразил уверенность, что реорганизация талибской армии служит прежде всего интересам Пакистана, который "остаётся главным оператором движения".

Исламабад имеет серьёзные амбиции в регионе и нуждается в такой уникальной гибридной вооружённой силе, как армия талибов, для реализации самых разных проектов, связанных с расширением своей зоны влияния. Пакистан может это делать чужими руками, руками афганских талибов, тем самым получив для себя весьма широкий коридор возможностей. Армия "Талибана" - это новый механизм контроля над джихадистским сообществом региона со стороны Исламабада, и он явно намерен этим инструментом активно пользоваться.

Для самих же талибских лидеров соответствующий формат необходим для "перезагрузки" вооружённых групп движения, для трудоустройства наиболее перспективных полевых командиров и боевиков, считает эксперт. Кроме того, армия может быть использована фракциями муллы Мохаммада Якуба и близкого к нему муллы Абдула Гани Барадара для внутреннего соперничества с кланом Хаккани, опирающимся на систему талибского МВД, подытожил Серенко.