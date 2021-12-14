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В Бишкеке студента из Пакистана сбил тепловоз

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 11 декабря 2021 года погиб гражданин Пакистан, которого сбил тепловоз у железной дороги на улице Л. Толстого. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР, со ссылкой на Службу общественной безопасности Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в ходе судебно-медицинской экспертизы и предварительного расследования было установлено, что погибший - Рамзан Мухаммад студент второго курса Международной медицинской школы Международного университета Кыргызстана.

Этот факт зарегистрирован в Первомайском РОВД Бишкека. В данное время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Также сообщается, что данный вопрос находится на контроле МИДа.


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URL: https://www.vb.kg/410829
Теги:
железная дорога, Пакистан, студенты
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