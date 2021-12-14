В Екатеринбурге обсудили стратегические ориентиры развития Центральной Азии

В Екатеринбурге состоялся международный научно-образовательный форум "Стратегические ориентиры развития Центральной Азии: история, тренды и перспективы". Он прошел в онлайн-формате на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) с участием специалистов и экспертов стран региона.

Организаторами актуальной дискуссии выступили Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области РФ, УрГПУ и Уральский федеральный университет, в качестве партнера - Экспертный клуб "Урал-Евразия".

В повестку форума вошли темы сотрудничества стран Центральной Азии и России в сфере науки и образования, содействия социально-экономическим и политическим научно-прикладным исследованиям, развития межкультурного диалога в интересах народов региона.

Дискуссии велись по трем основным направлениям – "Страны Центральной Азии в исторической ретроспективе и на современном этапе развития", "Безопасность в Центральноазиатском регионе: факторы, угрозы и пути достижения стабильности", "Проблемы социально-культурной адаптации мигрантов из Центральноазиатских стран в условиях современной России". Состоялся также круглый стол "Международное гуманитарное сотрудничество в обеспечении устойчивости международного партнерства", работали интерактивные площадки соорганизаторов и партнеров форума.

С приветственными словами к участникам конференции обратились заместитель Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и другие. Все они отметили важность поддержания и развития научно-образовательных связей даже в условиях ограниченных возможностей пересечения границы.

Людмила Берг рассказала о развитии гуманитарного взаимодействия Свердловской области со странами Центральной Азии. По ее словам, за прошедший год был реализован целый ряд крупных проектов, направленных на сохранение общей исторической памяти народов РФ и стран ЦА и укрепление сотрудничества в сфере культуры и образования. В частности, область направила более 11 тысяч экземпляров учебной и художественной литературы для школьников Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе пленарного заседания с программными докладами выступили представители вузов Свердловской области и Кыргызстана, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге. Они акцентировали внимание на той роли, которую играет образование в выстраивании межкультурного диалога и адаптации мигрантов из стран Центральной Азии в России. На форуме был обсужден широкий круг вопросов,

Тематические направления затронули широчайший спектр вопросов, в числе которых - формирование гражданской идентичности и сохранение исторической памяти в странах Центральной Азии, векторы их экономической интеграции, новые вызовы, обусловленные изменением климата в регионе; образовательные технологии социально-культурной адаптации мигрантов, молодежные обмены и многое другое.

"Состоявшийся форум стал крупным культурным событием для России и стран Центральной Азии. Все участники, а это были ученые и преподаватели не только из крупных, но и из отдаленных регионов наших стран, подчеркнули значение таких мероприятий, особенно в условиях усиленных противоэпидемиологических мер", - подвел итог исполнительный директор Экспертного клуба "Урал-Евразия" Константин Погорельский.

Он также отметил продолжение диалога с кыргызскими коллегами, в том числе, и в рамках еще одного совместного проекта. Это – обновление памятника генералу Панфилову в Бишкеке, бронзовая скульптура которого была изготовлена в литейной мастерской кой под Екатеринбургом и передана в дар Кыргызстану. "Для нашей организации это событие носит особо значимый характер – высокая честь передачи дара была возложена на Экспертный клуб "Урал-Евразия", - сообщил Погорельский.