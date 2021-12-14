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Правительства Кыргызстан и ОАЭ создали рабочую группу в сфере экономики

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- Наталья Крайнова
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Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с министром по делам кабинета министров и будущего ОАЭ Мохаммадом бин Абдулла Аль Гергави. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР.

Акылбек Жапаров поздравил собеседника с 50-летием со дня основания Объединенных Арабских Эмиратов.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух государств и отметили имеющийся большой потенциал в различных сферах.

Акылбек Жапаров рассказал о возможностях взаимодействия в сфере туризма. Так, за прошедшие 9 месяцев нашу страну посетило около 4 тысяч граждан ОАЭ. Кроме того, продолжается реализация ряда социально-экономических проектов.

"Как известно, между правительствами двух стран создана рабочая группа в целях развития двусторонних отношений в сфере экономики и инвестиций. Кабинет Министров будет оказывать полное содействие решению вопросов, возникающих в рамках рабочей группы. Сегодня мы подписываем меморандум, который является первым результатом нашей совместной работы. Уверен, усилия рабочей группы внесут вклад в продвижение кыргызско-эмиратского сотрудничества. Мы также заинтересованы в применении опыта ОАЭ в вопросе программ правительственных акселераторов, которые позволят повысить качество государственных услуг", - сказал он.

Мохаммад бин Абдулла Аль Гергави в свою очередь отметил важность продолжения поступательного развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что созданная рабочая группа позволит укрепить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

По итогам встречи состоялась церемония подписания меморандума между кабинетом министров КР и правительством Объединённых Арабских Эмиратов о взаимопонимании в области институционального развития и повышения потенциала, принят план работы экспертной группы по сотрудничеству двух государств.


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URL: https://www.vb.kg/410838
Теги:
ОАЭ, Кыргызстан, экономика
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