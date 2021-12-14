Список лучших студентов Кыргызстана

В Бишкеке сегодня, 14 декабря, состоялась церемония вручения президентских стипендий 80 лучшим студентам вузов страны.
Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул заслуги молодых людей, которые стали примером для других, удостоившись президентской стипендии в размере 50 тысяч сомов.
Садыр Жапаров отметил, что государство прилагает все усилия для того, чтобы создать необходимые условия для успешного обучения всех учащихся.
Он напомнил, что накануне был издан Указ "О некоторых мерах по улучшению системы оплаты образовательных услуг и обеспечению прозрачности финансовой деятельности образовательных организаций", благодаря которому студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования смогут, разделив сумму контракта на 10 месяцев, вносить по частям равную сумму.
Глава государства сообщил, что ранее было дано поручение Счетной палате проверить эффективность расходования средств за обучение в вузах страны с целью рассмотрения возможности снижения суммы контрактов в высших учебных заведениях, если эта мера не навредит вузам страны.
Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам доброго пути, успехов и достижений, вручил президентские стипендии.
Так, президентскими стипендиями в размере 50 тысяч сомов отмечены:
- Абдапис кызы Токтокан - Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова
- Абдыкалыков Раатбек Кылычбекович - Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова
- Абдыласова Айпери Айбековна - Кусеин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети - Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева.
- Абдыраманов Дастан Майрамбекович - Кыргызский Государственный университет имени И. Арабаева
- Абиев Кадырбек Асилбекович - Ошский государственный университет
- Азамат уулу Баястан - Кыргызский государственный юридический университет
- Азизбаев Кубат Саитдинович - Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
- Айдарова Айгерим Азизбековна - Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова
- Акималиева Жыпар Абтандиловна - Кыргызский Национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина
- Акпаралиева Бегимай Бектуровна - Кыргызский государственный юридический университет
- Алмазбеков Дастан Алмазбекович - Кыргызский Государственный Технический Университет имени И. Раззакова
- Алтыбаев Эрлан Алтыбаевич - Международный Кувейтский университет
- Амангелдиев Эркин Эсенович - Кыргызская национальная консерватория им. К. Молдобасанова
- Аринова Жансая Муратовна - Кыргызский экономический университет имени М.Рыскулбекова
- Асангулова Назик Кенжебековна - Международный университет Кыргызстана
- Базарбекова Айсулуу Раимбековна Ошский государственный университет
- Бакишова Тинатин Темирбековна - Кыргызский государственный юридический университет
- Бекболотова Айчолпон Бекболотовна - Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова
- Беседина Анастасия Игоревна - Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
- Болот кызы Айкерим - Ошский государственный университет
- Гуламидинова Элянур Динмухаммедовна -Кыргызско-турецкий университет "Манас"
- Доктурбекова Айдана Доктурбековна - Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова
- Жаанбаева Жанылай Суюнбаевна - Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова
- Жолдошбеков Бекзат Жолдошбекович - Нарынский государственный университет имени С. Нааматова
- Жумакадырова Нагима Шайлобековна - Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова
- Зиялиева Акылай Кадырбековна - Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева
- Ибрагимова Азиза Жаудатовна - Кыргызский Национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина
- Ильясов Айдарбек Жолдубаевич - Академия Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Алиева Эргеша Алиевича
- Кадыркулова Нуриза Азаматовна - Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева
- Казыходжаева Барчиной Умаруллаевна - Джалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова
- Камалова Насиба Мураталиевна - Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева
- Камчибеков Бакытбек Боймуратович Ошский государственный педагогический университет имени А. Мырсабекова
- Канатбекова Канайым Канатбековна - Учебно-производственный комплекс Международного университета Кыргызстана
- Касымова Азиза Азатджановна - Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова
- Келдибаева Айзирек Бакытбековна Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева
- Керимбекова Алтынай Керимбековна - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева
- Коржова Злата Вячеславовна Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина
- Кулдашева Гульчехра Абдугапаровна - Сулюктинский региональный институт Баткенского Государственного Университета
- Кыдырмаева Алия Бактыбековна - Бишкекский государственный университет имени Кусейна Карасаева
- Максатова Кымбат Максатовна - Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
- Мамасалы уулу Нурмухамед - Ошский технологический университет
- Мамбет кызы Айназик - Таласский Государственный Университет
- Масиркулов Эрнисбек Искендербекович - Кыргызско-Узбекский международный университет имени Батыралы Сыдыкова
- Мирбеков Дастан Мирбекович - Кыргызский Государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени Усенгазы Асаналиева
- Момунбекова Ай-Данек Момунбековна - Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
- Мурзабек кызы Чачыкей - Сулюктинский региональный институт Баткенского Государственного Университета
- Мусабекова Жумагүл Мадалбековна - Ошский Государственный Университет
- Мырзабеков Ислам Нурланбекович - Кыргызский Государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени Усенгазы Асаналиева
- Мырзабекова Айзирек Мырзабековна - Кыргызский Государственный Юридический Университет
- Нуржанова Кымбат Нуржановна - Академия МВД Кыргызской Республики имени генерала-майора милиции Эргеша Алиева
- Паизова Гүлбарчын Толубаевна - Национальная Академия художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова
- Пирматов Элмирбек Каримович - Ошский государственный юридический институт
- Ризаев Темирлан Раушанбекович - Кыргызский Государственный Технический Университет имени Исхака Раззакова
- Райымбекова Бегимай Бактыбековна - Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бубусары Бейшеналиевой
- Советбек кызы Бүниса - Ошский государственный педагогический университет имени Анашбека Мырсабекова
- Сотников Богдан Владимирович - Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Бориса Николаевича Ельцина
- . Сулайманова Айжамал Жалиловна - Кыргызский Государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени Усенгазы Асаналиева
- Султанова Жибек Таалайбековна - Кыргызский Государственный Университет имени Ишеналы Арабаева
- Таалайбеков Байаман Таалайбекович - Кыргызско-Турецкий Университет "Манас"
- Таджидинов Абдунаби Суйунтбекович - Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова
- Тажибай уулу Талгатбек - Ошский Государственный Университет
- Тажидин уулу Тимурлан - Ошский государственный юридический институт
- Тазабекова Арууке Тазабековна - Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова
- Темирбекова Айдай Темирбековна - Нарынский государственный университет имени Сатыбалды Нааматова
- Тилекабылов Эрбол Мелисбекович - Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина
- Топоева Жылдыз Акжоловна - Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева
- Топчубаев Максатали Абдулвахобович - Ошский технологический университет
- Туташева Акбермет Зарыпбековна - Кыргызский Государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени Усенгазы Асаналиева
- Уланбек уулу Мээримбек - Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова
- Умарова Мохира Хасанбаевна - Сулюктинский региональный институт Баткенского Государственного Университета
- Усайырова Чолпонай Кабаевна - Таласский Государственный Университет
- Хегай Елена Владимировна - Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева
- Цой Данил Евгеньевич - Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Бориса Николаевича Ельцина
- Чекербаева Гюзаль Нурлановна - Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева
- Шакирова Алтынай Мирлановна - Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
- Ырысбаев Эрзамат Ырысбаевич - Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева
- Ырысбек кызы Нуркан - Ошский Государственный Университет
- Эгембердиева Алия Дамировна - Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
- Эрмаматова Алдина Искендеровна - Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина
- Ясынова Аида Маратовна - Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева.