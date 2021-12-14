Список лучших студентов Кыргызстана

В Бишкеке сегодня, 14 декабря, состоялась церемония вручения президентских стипендий 80 лучшим студентам вузов страны.

Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул заслуги молодых людей, которые стали примером для других, удостоившись президентской стипендии в размере 50 тысяч сомов.

Садыр Жапаров отметил, что государство прилагает все усилия для того, чтобы создать необходимые условия для успешного обучения всех учащихся.

Он напомнил, что накануне был издан Указ "О некоторых мерах по улучшению системы оплаты образовательных услуг и обеспечению прозрачности финансовой деятельности образовательных организаций", благодаря которому студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования смогут, разделив сумму контракта на 10 месяцев, вносить по частям равную сумму.

Глава государства сообщил, что ранее было дано поручение Счетной палате проверить эффективность расходования средств за обучение в вузах страны с целью рассмотрения возможности снижения суммы контрактов в высших учебных заведениях, если эта мера не навредит вузам страны.

Президент Садыр Жапаров, пожелав студентам доброго пути, успехов и достижений, вручил президентские стипендии.

Так, президентскими стипендиями в размере 50 тысяч сомов отмечены: