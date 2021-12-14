В Туркменистане граждан задерживают за ношение черных медицинских масок

В Марыйском велаяте Туркменистана очередное усиление полицейского контроля над населением. По всему региону проходят рейды по отлову автомобилистов в черных масках.

Марыйские автомобилисты в последние дни повсеместно сталкиваются с полицейским контролем на дорогах, в ходе которого полицию интересует какого цвета маска на лице водителя. Медицинские маски черного или любого другого цвета, кроме белого или светло голубого, а также тканевые маски запрещены. Требование к цвету маски касается и велосипедистов. Об этом 13 декабря сообщили корреспонденты Азатлыка.

В первый раз нарушители получают предупреждение, во второй и последующий раз грозит задержанием. При этом жители Мары узнают об очередном требовании только лично столкнувшись с задержанием. Публичного распоряжения нет, более того полицейские сообщают о распоряжении исключительно в устной форме.

Кроме автомобилистов с несоответствующим цветом масок, в поле зрения полицейских попадают бездомные, просящие подаяние, подвыпившие, курящие граждане. которых задерживают и отправляют на сельхозработы.

Нарушители правопорядка, в числе которых есть также другие граждане, привлеченные к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе несвоевременную выплату алиментов и занятие проституцией, отправляются на сбор сахарной свеклы.

Источник: Радио Азатлык