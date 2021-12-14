В Бишкеке пройдет турнир, посвященный 100-летию кыргызского футбола

media::img::left]295110[/media]В Бишкеке 17 декабря в столичном спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром" состоится дружеский футбольный турнир, посвященный 100-летию кыргызского футбола.

В турнире примут участие команды - администрации президента, ветеранов отечественного футбола, средств массовой информации, представителей спортивных организаций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.

Как сообщает инициатор мероприятия Кыргызский футбольный союз, главной целью турнира является развитие спорта в стране, популяризация здорового образа жизни.

"Для отечественного футбола 2021-й - особенный год. Именно в этом году исполняется ровно 100 лет, как появился великий вид спорта в нашей стране. Футбол - не просто игра, но и символ здоровья и командного духа. Предстоящий футбольный турнир станет отличным поводом не только для всех участников, но и для всех болельщиков футбола в стране приобщиться к спорту, стать частью солидного юбилея всеми любимой игры и обратить внимание на важность здорового и активного образа жизни", - говорится на официальном сайте Кыргызского футбольного союза.

Место проведения: ФОК "Газпром" в жилмассиве "Арча-Бешик".