В Бишкеке и Оше налоговики проверяют дислокацию предпринимателей

В Бишкеке и Оше со стороны Государственной налоговой службы начались масштабные мероприятия по уточнению дислокации субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что начались масштабные мероприятия по составлению и уточнению электронной базы дислокации субъектов предпринимательства.

Эти мероприятия проводятся в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в целях совершенствования налогового администрирования, улучшения аналитической работы, а также выявления субъектов, осуществляющих экономическую деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов.

В контрольных мероприятиях задействованы 216 сотрудников территориальных налоговых органов, из них в Бишкеке – 176, в Оше – 40. По мере необходимости количество сотрудников будет увеличено.

Сотрудники на местах проведут работу по полному охвату субъектов предпринимательства путем сличения данных с системой электронной дислокации, проверят наличие и использование контрольно-кассовой машины, другие разрешительные документы на деятельность и введут соответствующую информацию в электронную базу данных. А также проведут контрольный закуп на предмет пробития чеков.

Налоговая служба в связи с проведением контрольных мероприятий просит налогоплательщиков оказать содействие сотрудникам ГНС и представить все требуемые материалы и информацию.

Напомним, что Государственная налоговая служба в рамках реализации проекта "Цифровая карта дислокации субъектов предпринимательства" с августа 2021 года проводит работу по составлению карты дислокации объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг, расположенных на территории городов Бишкек и Ош.

Председатель ГНС Алтынбек Абдувапов уверен, что формирование единой электронной базы дислокации объектов и субъектов предпринимательства положительно скажется на налоговом администрировании, позволит вывести бизнес из тени, создать здоровую и добросовестную конкурентную среду.