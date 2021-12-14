Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

В Бишкеке и Оше налоговики проверяют дислокацию предпринимателей

173  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке и Оше со стороны Государственной налоговой службы начались масштабные мероприятия по уточнению дислокации субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что начались масштабные мероприятия по составлению и уточнению электронной базы дислокации субъектов предпринимательства.

Эти мероприятия проводятся в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в целях совершенствования налогового администрирования, улучшения аналитической работы, а также выявления субъектов, осуществляющих экономическую деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов.

В контрольных мероприятиях задействованы 216 сотрудников территориальных налоговых органов, из них в Бишкеке – 176, в Оше – 40. По мере необходимости количество сотрудников будет увеличено.

Сотрудники на местах проведут работу по полному охвату субъектов предпринимательства путем сличения данных с системой электронной дислокации, проверят наличие и использование контрольно-кассовой машины, другие разрешительные документы на деятельность и введут соответствующую информацию в электронную базу данных. А также проведут контрольный закуп на предмет пробития чеков.

Налоговая служба в связи с проведением контрольных мероприятий просит налогоплательщиков оказать содействие сотрудникам ГНС и представить все требуемые материалы и информацию.

Напомним, что Государственная налоговая служба в рамках реализации проекта "Цифровая карта дислокации субъектов предпринимательства" с августа 2021 года проводит работу по составлению карты дислокации объектов и субъектов предпринимательства в сфере торговли, работ и услуг, расположенных на территории городов Бишкек и Ош.

Председатель ГНС Алтынбек Абдувапов уверен, что формирование единой электронной базы дислокации объектов и субъектов предпринимательства положительно скажется на налоговом администрировании, позволит вывести бизнес из тени, создать здоровую и добросовестную конкурентную среду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410846
Теги:
ГНС, налоги, лжепредпринимательство, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  