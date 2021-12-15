Средняя зарплата мигранта в РФ превысила 47 тысяч рублей

Средний месячный доход мигранта из республик Средней Азии, трудящегося в России, составляет 47,1 тысячи рублей в месяц. Это выяснили в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ, пишет "Российская газета".

Средняя начисленная зарплата гражданина России, по данным Росстата, сейчас составляет 54,6 тысячи рублей в месяц, а медианная (половина работников получают больше, а половина - меньше) с учетом индивидуальных предпринимателей и частного найма - 32,4 тысячи рублей.

"Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян, - отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей".

Чтобы узнать эти данные, исследователи еще прошлой зимой начали опрашивать мигрантов. Им предлагалось ответить на анкету из 64 вопросов. Удалось собрать ответы 4,7 тысячи человек, живущих в разных регионах страны.

Работать по восемь часов в день удается только 22% мигрантов. До десяти часов в сутки трудятся 27,5% из них, от 10 до 12 часов - 27%, а более 12 часов - 22,4%. То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет отечественное законодательство, отмечает Коженов.

На заработки конкретного иностранца влияют многие факторы. Кроме специальности, это еще и знание русского языка. 14% мигрантов, которые им владеют плохо, в среднем зарабатывают на 11 тысяч рублей в месяц меньше, чем те, кто проблем с общением на русском не имеет.

Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки - в ЖКХ и сельском хозяйстве.

"Такое распределение связано с тем, что к строительным рабочим, как и тем, кто занимается ремонтом или связан с транспортом, предъявляют дополнительные требования, они должны обладать более высокой квалификацией, - объясняет Коженов. - Для многих иностранцев серьезной проблемой остаются бюрократические формальности при оформлении на работу, из-за чего они уходят в теневой сектор, где зарплаты обычно ниже".

Тем не менее минувшим летом многие мигранты смогли неплохо заработать в дачных и коттеджных поселках рядом с крупными городами. Суточная ставка подсобного рабочего на приусадебном участке достигала трех тысяч рублей. Однако с окончанием летнего сезона этот источник денег заметно иссяк.

Еще одной проблемой жизни мигрантов России стал традиционный для нашей страны квартирный вопрос. Именно в квартирах живут до 80% иностранных работников: 71% снимает жилье, еще 9% - у знакомых или родственников. Тем самым они получают доступ к основным бытовым удобствам, однако скученность обитателей таких квартир опасна с точки зрения распространения инфекций и вызывает недовольство у соседей, отметил Коженов.

Тем временем

Нехватка мигрантов заставила коммунальные организации повышать зарплаты своим сотрудникам, а работать в эту сферу пошли россияне, рассказали участники рынка.

Проблему нехватки мигрантов достаточно остро ощутили товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. Коммунальщики находят различные выходы из ситуации: нанимают по совместительству уборщиков и дворников, обслуживающих соседние дома и дворы, поднимают зарплату, но оформляют работника не в штат, а по договору подряда, снижают частоту уборки.

В ряде регионов на работу в ЖКХ пошли россияне, отмечает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. К примеру, в Мурманской области закрылись несколько сетевых ритейлеров. Местные жители, оказавшиеся безработными, пошли в ЖКХ и закрыли имевшиеся вакансии. В Нижнем Новгороде появилась тенденция, когда в коммунальные организации приходят семьи, которые здесь же живут, и берут на себя обслуживание целого района. При этом управляющие организации вынуждены были поднять зарплаты на 10-25%, отмечает эксперт.

Дефицит работников связан также с перераспределением мигрантов между отраслями, отмечают эксперты: многие пошли на стройки, поскольку выросли объемы строительства, запущены крупные проекты, резко возросла потребность в курьерах. В ЖКХ же зарплаты одни из самых низких, поэтому сюда идут работать в последнюю очередь.

В Минстрое отметили, что сообщений о нехватке рабочих в сфере ЖКХ от регионов или бизнес-сообщества за последний год в ведомство не поступало. В отрасли ЖКХ сейчас работает около 2 млн человек.