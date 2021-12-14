В Бишкеке на улицах дети работают и просят милостыню

В Бишкеке дети просят милостыню и работают. Такие случаи выявили чиновники из Первомайского акимиата во время планового рейда совместно с районным управлением соцразвития, УВД и МТУ.

Проверяющие прошлись по центральным улицам, подземным переходам, скверам и паркам, рынкам "Азиз", "Сары Озон", "Кудайберген".

В результате выявили пятерых несовершеннолетних, которые работают, а трое просили милостыню.

С родителями проведена разъяснительная беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Отмечается, что на учете в управлении социального развития Первомайского района состоят 3 тысячи 142 ребенка, из них 336 детей в трудной жизненной ситуации, 78 льготной категории, 25 сирот, 481 - полусироты, 853 - дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, 1 тысяча 369 малообеспеченных детей.