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Оперативниками Ленинского УВД задержаны подозреваемые в грабеже

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- Бакыт Басарбек
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Ранее в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые применив физическую силу в отношении ее несовершеннолетнего сына, завладели его мобильным телефоном марки "Самсунг гелакси А 51" стоимостью 25 тысяч сомов. После чего они скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабеж) УК Кыргызской Республики.

"Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении грбежа М.Т. 2003 года рождения и С.Н. 2003 года рождения. Доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к другим фактам преступлений"


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URL: https://www.vb.kg/410851
Теги:
грабеж, задержание, Ленинский район, УВД
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