Оперативниками Ленинского УВД задержаны подозреваемые в грабеже

Ранее в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые применив физическую силу в отношении ее несовершеннолетнего сына, завладели его мобильным телефоном марки "Самсунг гелакси А 51" стоимостью 25 тысяч сомов. После чего они скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабеж) УК Кыргызской Республики.

"Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении грбежа М.Т. 2003 года рождения и С.Н. 2003 года рождения. Доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме этого, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к другим фактам преступлений"