ООН зафиксировала рекордную жару в Арктике

Организация Объединенных Наций прошлогоднюю жару в Арктике назвала рекордной. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, 20 июня 2020 года в 115 км к северу от Полярного круга зафиксировали рекордную плюсовую температуру - 38 градусов по Цельсию.

Этот рекорд стал официальной записью во Всемирном архиве экстремальных погодных и климатических явлений.

"Вероятно, что в дальнейшем в Арктическом регионе будут еще более экстремальные явления", - отметили в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Комитет также проверяет другие потенциальные рекорды тепла, в том числе в калифорнийской Долине Смерти в 2020 году и на итальянском острове Сицилия в этом году.