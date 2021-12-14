Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.90 - 96.30

ООН зафиксировала рекордную жару в Арктике

62  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Организация Объединенных Наций прошлогоднюю жару в Арктике назвала рекордной. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, 20 июня 2020 года в 115 км к северу от Полярного круга зафиксировали рекордную плюсовую температуру - 38 градусов по Цельсию.

Этот рекорд стал официальной записью во Всемирном архиве экстремальных погодных и климатических явлений.

"Вероятно, что в дальнейшем в Арктическом регионе будут еще более экстремальные явления", - отметили в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Комитет также проверяет другие потенциальные рекорды тепла, в том числе в калифорнийской Долине Смерти в 2020 году и на итальянском острове Сицилия в этом году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410854
Теги:
ООН, климат, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  