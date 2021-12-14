В Москве для детей трудовых мигрантов провели экскурсию в музей

В Москве для детей трудящихся соотечественников из Кыргызстана провели экскурсию в рамках гуманитарного проекта "Я шагаю по Москве". Инициатором этого мероприятия выступило посольство КР в России. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Группа детей от 8 до 14 лет посетила музей Победы, являющийся главным военно-историческим музеем России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, и одним из крупнейших музеев мира.

В ходе экскурсии дети смогли увидеть уникальный диорамный комплекс, посвященный битвам и сражениям Великой Отечественной войны: "Контрнаступление под Москвой", "Сталинградская битва", "Блокада Ленинграда", "Курская битва", "Форсирование Днепра" и "Штурм Берлина", и узнали, как обороняли г.Москву, в каком городе самые длинные улицы в мире, какая битва стала самой продолжительной, что такое "битва моторов", какую реку называют – "река героев" и как было поднято знамя Победы над Рейхстагом.

Рассказы экскурсовода дополнили впечатления от уникальных экспонатов и мультимедийных средств экспозиции "Подвиг Армии" и залов музея.