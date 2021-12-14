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Школьники из Бишкека и Казани отметили день рождения Чингиза Айтматова

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке учащиеся школы-гимназии № 63 имени Чынгыза Айтматова отметили день рождения великого писателя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ученики и учителя совместными усилиями подготовили открытые уроки и внеклассные мероприятия.

Во время одного из открытых уроков состоялся телемост "Реальность и фантастика в произведениях Ч. Айтматова" с лицеем № 121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова города Казань (Татарстан). К слову, учебные заведения сотрудничают уже 10 лет.

Кроме того, школьники состязались в телеигре "Лучший знаток произведения Ч. Айтматова "Тавро Кассандры". По итогам игры победила дружба.

Ученик 8-го класса Марткен Советбеков исполнил композицию на комузе, а девятиклассники показали сценки из повести "Джамиля", шестиклассник Али Смаров прочел отрывок из повести "Белый пароход".

Участники отметили доклад казанского ученика А. Ядрышникова по роману "Тавро Кассандры" и выразительное чтение отрывка из "Материнского поля" учениц школы № 63 Абдурасуловой Батмы и Сагынбай к.Айсулуу.

Также в день рождения писателя учителя и администрация школы посетили мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и возложили цветы на могилу Чынгыза Торекуловича.


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URL: https://www.vb.kg/410857
Теги:
образование, школа, Бишкек, Чингиз Айтматов
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