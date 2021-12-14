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В кинотеатре "Космопарк" проходят дни немецкого кино

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- Айжан Мамбеталиева
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Гёте-Институт приглашает всех киноманов на Дни немецкого кино KinoGerManija in Cosmopark. Целью этих показов является знакомство с последними тенденциями в мире современного кино Германии. В программе мероприятия 5 полнометражных художественных кинофильмов для молодежи и взрослых.

Дни немецкого кино пройдут в кинотеатре "Космопарк" (ул. Юнусалиева, 40А) с 14 по 16 декабря 2021 г.

Программа:

14 декабря, 19 часов "Я и Камински" / Ich und Kaminski (124 мин., Германия/Бельгия 2015)

15 декабря, 17 часов "Побег Амели" / Amelie rennt (97 мин., Германия/Италия 2017)

15 декабря, 19 часов "На пределе" / Aus dem Nichts (106 мин., Германия/Франция 2017)

16 декабря, 17 часов "Слишком далеко" / Zu weit weg (92 мин., Германия 2019)

16 декабря, 19 часов "Привет из Фукусимы" / Grüße aus Fukushima (104 мин., Германия 2016)

Показы в 17 часов ориентированы на детскую и подростковую аудиторию. Все фильмы на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

Бесплатные билеты будут доступны в кассах кинотеатра за час до начала показа.


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URL: https://www.vb.kg/410858
Теги:
Германия, кино, Бишкек, культура
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