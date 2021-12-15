В Бишкеке в жилой массив "Рухий-Мурас" провели газ

В Бишкеке сегодня, 14 декабря, состоялась торжественная церемония подачи природного газа в столичный жилой массив "Рухий-Мурас". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На мероприятии участвовали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов.

Сообщается, что 5 тысяч 500 жителей получили доступ к голубому топливу. Для этого в течение полугода проложено 26 километров внутридворовых и подземных газопроводов.

Работы по газификации района начались в июне 2021 года в рамках Генеральной схемы газификации КР и инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан".