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В Бишкеке в жилой массив "Рухий-Мурас" провели газ

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 14 декабря, состоялась торжественная церемония подачи природного газа в столичный жилой массив "Рухий-Мурас". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На мероприятии участвовали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов.

Сообщается, что 5 тысяч 500 жителей получили доступ к голубому топливу. Для этого в течение полугода проложено 26 километров внутридворовых и подземных газопроводов.

Работы по газификации района начались в июне 2021 года в рамках Генеральной схемы газификации КР и инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/410860
Теги:
газ, Бишкек, Газпром
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