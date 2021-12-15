В Бишкеке обсуждают социальное партнерство власти и гражданского общества

Сегодня в Бишкеке проводится заключительная конференция Проекта Европейского Союза "Открытые сообщества - открытые СМИ" на тему "Социальное партнерство власти, гражданского общества и медиа".

Специальная площадка организована для представителей СМИ, где планируется озвучить цифры по компонентам проекта.

На встрече расскажут об итогах реализации двухлетней деятельности по всем компонентам проекта, а также, обсудят состояние, проблемы и перспективы партнерства. А по результатам будет разработана резолюция конференции.

Гостям покажут итоговый фильм о проекте, видео/фотоматериалы, театрализованное выступление "форум-театр" и организована интерактивная программа, в рамках которой будет проведена викторина на платформе https://kahoot.com/.

На площадке "Открытый микрофон" участники обсудят предложения по улучшению взаимодействия гражданского сообщества, медиа и государственных органов.

Кроме того, приглашенные гости смогут принять участие в сайт-ивенте, с прямым подключением экспертов Казахстана, Германии и Кыргызстана на тему "Вызовы и возможности в развитии гражданского общества". Прозвучат лучшие истории успеха и результаты мини-грантового компонента Ошской, Чуйской и Нарынской областей

На встречу приглашены министр МТСОМ КР Базарбаев К., заместителя министра МКИСМП КР Эсенгулуулу Ч., руководитель Аппарата Акыйкатчы КР Азарбекова А.Н., председателя КСОСГО КР Абдырова Т.Ш. и международные лица из представительства ЕС и GSI.

По завершению мероприятия состоится торжественное вручение благодарственных писем и памятных подарков партнерам и активным участникам по итогам совместной деятельности.