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В Кыргызстане пройдет вторая ярмарка зарубежных вакансий

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- Светлана Лаптева
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Вторая выставка "Ярмарка зарубежных вакансий" состоится в Кыргызстане 16 декабря 2021 года в онлайн-формате на площадке Zoom. В Информационно-консультационном центре Департамента внешней миграции при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, который организовал мероприятие, уверены, что это поможет соискателям определить безопасные способы трудоустройства.

Для участия в ярмарке вакансий, соискателю необходимо будет пройти по ссылке.

Ярмарка вакансий приурочена к Международному дню мигранта и была проведена при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International.

Цель мероприятия - предоставить возможность гражданам Кыргызской Республики трудоустроится через законные и безопасные каналы миграции, защита интересов трудящихся мигрантов, широкое привлечение работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников - к поиску приемлемой для них работы, в том числе через непосредственный контакт с работодателями.

Представители частных агентств занятости и иностранные работодатели отправят информацию по актуальным вакансиям в Российскую Федерацию, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Германию, Саудовскую Аравию, Польшу, Литву, Словакию и др. страны, а также ответят на вопросы граждан.

Кроме того, представители ИКЦ расскажут о порядке и условиях трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом. В свою очередь, соискатели больше узнают о работодателях, предлагаемой работе и требованиях, необходимых для трудоустройства.

Аналогичная онлайн ярмарка "Зарубежных вакансий" впервые проходила в Кыргызстане в сентябре 2021 года, по результатам которой 182 соискателя смогли безопасно трудоустроиться за рубежом: в Саудовскую Аравию - 45 человек, в Объединённые Арабские Эмираты - 60 человек, в Российскую Федерацию через комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - 77 человек.

Участие в онлайн-ярмарке "Зарубежных вакансий" – это возможность определить безопасные пути поиска работы за рубежом и легально трудоустроиться не выходя из дома!

II-я онлайн-ярмарка проводится в рамках реализации проекта Ресурсного центра для пожилых "Усиление взаимодействия мигрантов, уполномоченных государственных органов и общественных организаций для оказания необходимых услуг мигрантам КР" в партнерстве с ИКЦ, при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International


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URL: https://www.vb.kg/410870
Теги:
трудоустройство, ярмарка, Бишкек
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