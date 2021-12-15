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В Иссык-Атинском районе задержаны скотокрады

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- Александра Василькова
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Двое мужчин задержаны в Иссык-Атинском районе по подозрению в скотокрадстве, сообщает пресс-службла ГУВД Чуйской области.

10 декабря в органы внутренних дел Иссык-Атинского района с заявлением обратился мужчина, требовавший принять меры в

отношении неизвестных лиц, которые похитили с пастбища, расположенного в селе Ак-Сай, его лошадь.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления и установлены Ж.А., 2000 года рождения и А.А., 2001 года рождения.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/410876
Теги:
ГУВД, кража, скотокрадство, Чуйская область, преступление, Кыргызстан
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