В Иссык-Атинском районе задержаны скотокрады

Двое мужчин задержаны в Иссык-Атинском районе по подозрению в скотокрадстве, сообщает пресс-службла ГУВД Чуйской области.

10 декабря в органы внутренних дел Иссык-Атинского района с заявлением обратился мужчина, требовавший принять меры в

отношении неизвестных лиц, которые похитили с пастбища, расположенного в селе Ак-Сай, его лошадь.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления и установлены Ж.А., 2000 года рождения и А.А., 2001 года рождения.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.Досудебное производство продолжается.