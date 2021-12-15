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Прогноз погоды до 18 декабря. Сегодня возможен снег, а потом без осадков

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 15 по 18 декабря.

Бишкек

15 декабря ночь -1 … -3 °C день 2 … 4 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, возможен снег

16 декабря ночь -4 … -6 °C день 4 … 6 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

17 декабря ночь -2 … -4 °C день -2 … -4 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

18 декабря ночь -1 … +1 °C день 12 … 14 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке сегодня, 15 декабря, погода 0°C. Облачно, ветер тихий, северный 0.7 м/с. Атмосферное давление 707 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 90%. Завтра ночью температура воздуха понизится до -1°C, ветер изменится на восточный 0.6 м/с. Давление повысится и составит 708 мм рт. ст. Температура днем не поднимется выше отметки +1°C, a ночью 17 декабря не опустится ниже -2°C. Ветер будет восточный в пределах 0.9 м/с.

Ош

15 декабря ночь -1 … +1 °C день 3 … 5 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, снег

16 декабря ночь -2 … -4 °C день 4 … 6 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

17 декабря ночь -2 … -4 °C день 8 … 10 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

18 декабря ночь 0 … -2 °C день 10 … 12 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

Чуйская область

15 декабря ночь -1 … -6 °C день 0 … 5 °С, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

16 декабря ночь -2 … -7 °C день 2 … 7 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

17 декабря ночь 0 … -5 °C день 6 … 11 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

18 декабря ночь -2 … +3 °C день 10 … 15 °C ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область

15 декабря ночь -3 … -8 °C день -3 … +2 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, днем снег

16 декабря ночь -3 … -8 °C день -1 … +4 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

17 декабря ночь -2 … -7 °C день 0 … 5 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

18 декабря ночь -3 … -8 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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URL: https://www.vb.kg/410882
Теги:
Кыргызгидромет, погода, прогноз погоды
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