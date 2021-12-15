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1,3 тысячи налогоплательщиков посетили Центр обслуживания предпринимателей

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- Алина Мамаева
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Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке со дня открытия оказал налоговые услуги 1 тысяча 331 налогоплательщику, сообщает Государственная налоговая служба.

В том числе налоговую регистрацию прошли 72 налогоплательщика, учетную регистрацию – 18, перерегистрацию – 57. Еще 122 предпринимателя сдали отчет по налогам, 744 – по страховым взносам, справку о налоговой регистрации получили 30 налогоплательщиков, о неимении задолженности по налогам и страховым взносам – 16.

Кроме этого, 44 налогоплательщика получили доступ к "Личному кабинету" на сайте ГНС, 147 предпринимателей – патент и страховой полис. А также 36 предпринимателей, работавших по патенту, прекратили свою деятельность.

Напомним, что 25 ноября 2021 года в Бишкеке заработал Центр обслуживания предпринимателей, где созданы все условия, чтобы предприниматели столицы смогли оперативно и в полном объеме получить государственные услуги и консультации.

Помимо Налоговой службы в ЦОП свои услуги оказывают 9 государственных органов и ряд государственных организаций. Это: Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Таможенная служба, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком, Кыргызпатент, Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, Департамент драгоценных металлов, Департамент внешней миграции, Центр "единого окна" в сфере внешней торговли, Фонд развития предпринимательства, Гарантийный фонд, Государственная страховая компания. Там же расположен филиал "РСК банка".

ЦОП – это место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и целый комплекс государственных и иных услуг. В том числе пройти процедуру регистрации, перерегистрации, прекращения деятельности, представить отчеты, получить справки, лицензии и разрешения, консультации и другие услуги.

Центр обслуживает предпринимателей независимо от места регистрации в районном налоговом органе города.


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URL: https://www.vb.kg/410885
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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