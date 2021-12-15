Какие школы в Бишкеке закрыты на карантин

В Бишкеке на онлайн-обучение переведены две школы - № 62 и № 56. Об этом vb.kg сообщила заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, в школе № 62 за один инкубационный период выявлено два случая заболевания COVID-19. Поэтому, согласно санитарным предписаниям, вся школа полностью закрылась на карантин.

Кроме того, на онлайн-обучение переведены ученики школы № 56 с 5-го по 11-й классы, где также выявлено два случая. Но в этой же школе продолжают посещать занятия младшие классы, поскольку у них был отдельный вход.

Также на онлайн-обучение переведено по одному классу в школах № 26 (10 класс) и № 37 (11 класс).

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день стабильная, но один или два случая выявляются", - отмечает Айнагуль Рыскулбекова.