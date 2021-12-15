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ГКНБ выявил факт фиктивной покупки оборудования на подстанцию "Северная"

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- Алина Мамаева
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Выявлен факт злоупотребления полномочиями служащих Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей во время модернизации подстанции "Северная", в результате чего, было фиктивно закуплено и установлено оборудование, не соответствующее тендерным спецификациям и бюджету ЧуПВЭС был причинен ущерб в порядке 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Уточняется, что в 2017 году в результате проведенного тендера на подстанцию "Северная" должны были установить релейную защиту и автоматику производителя "N.E.C.". Однако, приемочная комиссия ЧуПВЭС вопреки интересам предприятия приняло от поставщика оборудование другого производителя, которое не отвечает установленным критериям надежности и безопасности, что может повлечь перебои с обеспечением электричеством населения, быстрый износ технических средств, а также вывод из строя всей подстанции.

Кроме того, следствием установлено, что ответственные работники ЧуПВЭС вступив в преступный сговор, несмотря на отсутствие технического обоснования, осуществили приемку несуществующей отдельной установки, без каких-либо нареканий.

В рамках досудебного производства в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР водворены в СИЗО ГКНБ председатель приемочной комиссии ЧуПВЭС "Н.М.А." и исполняющий директор ОсОО "Т-Р" "И.К.С.". В настоящее время продолжается следствие.


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URL: https://www.vb.kg/410900
Теги:
ГКНБ, энергетика, Кыргызстан
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