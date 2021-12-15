Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.55 - 96.50

Португалия приняла всех учащихся единственной музыкальной школы Афганистана

146  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Все учащиеся и преподаватели Национального института музыки Афганистана (НИМА) 13 декабря прилетели в Португалию, которая согласилась предоставить им убежище. Об этом сообщает Фергана со ссылкой на новостное агентство Reuters.

В Лиссабон чартерным рейсом прилетели 272 человека - это не только сотрудники и учащиеся НИМА, но и их родственники.

Институт был единственным в Афганистане музыкальным учебным заведением. Основан в 2010 году. В нем учились как мальчики, так и девочки. В НИМА насчитывалось более 200 учащихся, причем треть из них - девочки и девушки.

В 2015 году воспитанница института, первая афганская девушка-дирижер, 17-летняя Негин Хпалфак (Negin Khpalwak) дала свой первый концерт совместно с женским ансамблем.

Годом ранее во время концерта воспитанников НИМА взорвал себя террорист-смертник - один зритель погиб и еще несколько получили ранения.

Однако, несмотря на угрозы со стороны радикалов, музыкальные коллективы НИМА продолжали выступать не только в Афганистане, но и совершали зарубежные туры, выступали на крупнейших концертных площадках мира - от нью-йоркского Карнеги-холла до Королевского оперного театра Омана.

После захвата власти в Кабуле радикальным движением "Талибан"* в августе нынешнего года учащимся и преподавателям пришлось сломать свои инструменты, так как талибы объявили, что выступают против публичного исполнения музыки. Студентка института Зарифа Адиба (Zarifa Adiba) поделилась в Facebook фотографией разбитых гитар и объяснила, что хранить у себя инструменты или дипломы о музыкальном образовании стало опасным для жизни.

Разломанные инструменты НИМА. Фото из сети Facebook

Ранее из разных провинций Афганистана появлялись сообщения о том, что боевики "Талибана" после захвата власти жестко пресекают публичное исполнение музыки - например, во время свадеб. В конце августа талибы убили известного в Афганистане исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби.

При этом сами боевики время от времени выкладывают в социальных сетях видео того, как они поют или играют на музыкальных инструментах.

Как рассказали прибывшие в Португалию учащиеся и преподаватели НИМА, в бывшем здании института в Кабуле теперь расквартировано одно из подразделений "Талибана". Планируется, что институт возобновит свою деятельность в Лиссабоне в следующем году, а коллективы единственной афганской музыкальной школы начнут выступления, как только устроятся на новой родине.

Ниже примеры нескольких выступлений воспитанников НИМА до того, как власть в Афганистане была захвачена талибами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410903
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  