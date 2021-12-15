Португалия приняла всех учащихся единственной музыкальной школы Афганистана

Все учащиеся и преподаватели Национального института музыки Афганистана (НИМА) 13 декабря прилетели в Португалию, которая согласилась предоставить им убежище. Об этом сообщает Фергана со ссылкой на новостное агентство Reuters.

В Лиссабон чартерным рейсом прилетели 272 человека - это не только сотрудники и учащиеся НИМА, но и их родственники.

Институт был единственным в Афганистане музыкальным учебным заведением. Основан в 2010 году. В нем учились как мальчики, так и девочки. В НИМА насчитывалось более 200 учащихся, причем треть из них - девочки и девушки.

В 2015 году воспитанница института, первая афганская девушка-дирижер, 17-летняя Негин Хпалфак (Negin Khpalwak) дала свой первый концерт совместно с женским ансамблем.

Годом ранее во время концерта воспитанников НИМА взорвал себя террорист-смертник - один зритель погиб и еще несколько получили ранения.

Однако, несмотря на угрозы со стороны радикалов, музыкальные коллективы НИМА продолжали выступать не только в Афганистане, но и совершали зарубежные туры, выступали на крупнейших концертных площадках мира - от нью-йоркского Карнеги-холла до Королевского оперного театра Омана.

После захвата власти в Кабуле радикальным движением "Талибан"* в августе нынешнего года учащимся и преподавателям пришлось сломать свои инструменты, так как талибы объявили, что выступают против публичного исполнения музыки. Студентка института Зарифа Адиба (Zarifa Adiba) поделилась в Facebook фотографией разбитых гитар и объяснила, что хранить у себя инструменты или дипломы о музыкальном образовании стало опасным для жизни.

Разломанные инструменты НИМА. Фото из сети Facebook

Ранее из разных провинций Афганистана появлялись сообщения о том, что боевики "Талибана" после захвата власти жестко пресекают публичное исполнение музыки - например, во время свадеб. В конце августа талибы убили известного в Афганистане исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби.

При этом сами боевики время от времени выкладывают в социальных сетях видео того, как они поют или играют на музыкальных инструментах.

Как рассказали прибывшие в Португалию учащиеся и преподаватели НИМА, в бывшем здании института в Кабуле теперь расквартировано одно из подразделений "Талибана". Планируется, что институт возобновит свою деятельность в Лиссабоне в следующем году, а коллективы единственной афганской музыкальной школы начнут выступления, как только устроятся на новой родине.

Ниже примеры нескольких выступлений воспитанников НИМА до того, как власть в Афганистане была захвачена талибами.