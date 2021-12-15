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WhatsApp разрешит прослушать голосовые сообщения перед отправкой

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- Алина Мамаева
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Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут прослушивать записанные голосовые сообщения перед отправкой. Обновление уже доступно на iOS и Android.

Теперь можно нажать на кнопку записи голосового сообщения, а потом потянуть ее вверх, чтобы перейти в режим громкой связи. Как только сообщение будет записано, нужно нажать по центру и остановить запись. После этого сообщение можно прослушать, а затем отправить или удалить. У Messenger и Instagram, также принадлежащих Meta (бывший Facebook), пока нет подобной функции.

Ранее WhatsApp начал разрабатывать функцию, благодаря которой пользователи смогут контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений. Также приложение собирается предоставить возможность перевода голосовых сообщений в текстовый формат.


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URL: https://www.vb.kg/410907
Теги:
технологии, мессенджеры, мировые новости
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