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В Бишкеке милиция перешла на усиленный вариант несения службы

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке с сегодняшнего дня по 10 января 2022 года, личный состав столичной милиции переходит на усиленный вариант несения служб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что сегодня, 15 декабря, в ГУВД Бишкека был проведен развод-инструктаж для сотрудников милиции полка специального назначения.

"Несение службы во благо граждан должно основываться на принципах законности, оказания необходимой помощи и вежливому отношению. Предпринимаемые меры также направлены для усиления качественной работы бишкекской милиции по обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы и охраны правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/410912
Теги:
ГУВД, Бишкек, милиция
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