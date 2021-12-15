В Бишкеке милиция перешла на усиленный вариант несения службы

В Бишкеке с сегодняшнего дня по 10 января 2022 года, личный состав столичной милиции переходит на усиленный вариант несения служб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что сегодня, 15 декабря, в ГУВД Бишкека был проведен развод-инструктаж для сотрудников милиции полка специального назначения.

"Несение службы во благо граждан должно основываться на принципах законности, оказания необходимой помощи и вежливому отношению. Предпринимаемые меры также направлены для усиления качественной работы бишкекской милиции по обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы и охраны правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Бишкек.