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В Северэлектро провели день работы с персоналом

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке для сотрудников компании "Северэлектро" провели день работы с персоналом и тренинг по соблюдению правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Восточном РЭС ОАО "Северэлектро" совместно с отделом чрезвычайных ситуаций Октябрьского района Бишкека провели обучение и тренировку по пожарной безопасности. Специалисты отметили важность соблюдения мер и правил по пожарной безопасности. Также персоналу Восточного РЭС было продемонстрировано применение первичных средствам пожаротушения .

В "Северэлектро" отмечают, что ежемесячно, каждый второй вторник, все работники структурных подразделений присутствуют на занятиях с тем, чтобы повторить необходимые навыки и знания, узнать новое. Как правило, в этот день персонал освобождён от выполнения всех работ, за исключением аварийных.


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URL: https://www.vb.kg/410918
Теги:
Северэлектро, спасатели, безопасность, Бишкек
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