В Северэлектро провели день работы с персоналом

В Бишкеке для сотрудников компании "Северэлектро" провели день работы с персоналом и тренинг по соблюдению правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Восточном РЭС ОАО "Северэлектро" совместно с отделом чрезвычайных ситуаций Октябрьского района Бишкека провели обучение и тренировку по пожарной безопасности. Специалисты отметили важность соблюдения мер и правил по пожарной безопасности. Также персоналу Восточного РЭС было продемонстрировано применение первичных средствам пожаротушения .

В "Северэлектро" отмечают, что ежемесячно, каждый второй вторник, все работники структурных подразделений присутствуют на занятиях с тем, чтобы повторить необходимые навыки и знания, узнать новое. Как правило, в этот день персонал освобождён от выполнения всех работ, за исключением аварийных.