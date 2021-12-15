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"Компания по продаже электромобилей не имеет отношения к семье Бакиевых"

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- Дарья Таирова
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Компания, которая занимается продажей электромобилей и их обслуживанием, не имеет отношения к семье Бакиевых. Об этом vb.kg сообщил сторонник семьи бывшего президента Аскат Тейит.

Он подтвердил, что племянница бывшего президента КР Курманбека Бакиева и дочь Марата Бакиева Сымбат Маратбек является сотрудником компании.

"Компания принадлежит не Сымбат, она является наемным сотрудником. Денег Бакиевых там нет, а есть инвестиции частных лиц. В интервью речь шла о том, что Кыргызстану нужно переходить на электромобили, чтобы избавиться от смога и создать комфортные условия для людей, так как сейчас цены на ГСМ очень высокие. В следующем году в январе, согласно прогнозу, ожидается ввоз от 100 до 1000 электромобилей. Над этим совместно работают более семи компаний, и эти машины привозятся под заказ для компаний, частных лиц и таксопарков", - сообщил Аскат Тейит.

Напомним, племянница бывшего президента Курманбека Бакиева Сымбат Маратбек в интервью радиостанции "Марал" пообещала, что в 2022 году привезет в Кыргызстан 100 электромобилей.


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URL: https://www.vb.kg/410921
Теги:
Курманбек Бакиев, автомобили
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