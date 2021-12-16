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Председатель Коллегии ЕЭК посещает Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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Рабочий визит председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в Кыргызстан проходит 15 -17 декабря. Он организован, отметили в ЕЭК, в преддверии председательства КР в 2022 году в органах Евразийского экономического союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Программа визита включает встречи с президентом КР Садыром Жапаровым, председателем кабинета министров – руководителем администрации президента КР Акылбеком Жапаровым, первым заместителем главы правительства Арзыбеком Кожошевым.

Также запланированы встречи с руководством Министерства экономики и коммерции и Министерства иностранных дел республики, с представителями ее бизнес-сообщества.

О предстоящей передаче эстафеты председательства в ЕАЭС от Казахстана к Кыргызстану шла речь в ходе состоявшегося 10 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме видеоконференции. Выступая на нем, президент России Владимир Путин сказал: "Перед нашими киргизскими друзьями, которые будут председательствовать в Евразийском союзе в следующем году, встают по-настоящему серьёзные и ответственные задачи. Безусловно, Кыргызстан может рассчитывать на всемерное содействие со стороны России".


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URL: https://www.vb.kg/410928
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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