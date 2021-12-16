"Дневник" и "Ак-Шумкар" Юсупа Абдрахманова сданы под музейную охрану

Впервые в истории Кыргызстана президент Садыр Жапаров вечером 15 декабря провел государственный прием для VIPов страны и иностранных послов не в государственной резиденции "Ала-Арча", а в открытом меньше месяца назад после многолетней реконструкции Национальном историческом музее (НИМ).

Среди почетных гостей приема были экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, председатель президиума Верховного Совета Кыргызской ССР Герой КР и дважды Герой Соцтруда знаменитый чабан Таштанбек Акматов, спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов и экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов.

Находящийся сейчас в КР для новой дачи показаний по делу Кумтора б. президент Аскар Акаев замечен среди гостей не был.

Первым делом все приглашенные во главе с президентом Садыром Жапаровым внимательно осматривали кардинально обновленную экспозицию НИМ.

Во время этого осмотра в тщательно оборудованном экспозиционном "кабинете возглавлявшего правительство Кыргызстана в 1927-1933 годах Юсупа Абдрахманова" с его недавно полученном НИМ мемориальным письменным столом состоялась важная церемония. Старший из правнуков выдающегося госдеятеля, бишкекский историк Астемир Абдрахманов торжественно передал президенту Садыру Жапарову для вечного хранения в НИМ две бесценные семейные реликвии.

Во-первых, это рукописный "Дневник" великого Юсупа c записями за август – ноябрь 1928 года, он хранился у абдрахмановских потомков с конца 1980-х годов, тогда по указанию Михаила Горбачева КГБ СССР вернул дневник дочери госдеятеля, Ленине Юсуповне Абдрахмановой.

Вторая реликвия была получена Астемиром Абдрахмановым в нынешнем сентябре, после посмертного присвоения великому Юсупу указом президента Жапарова звания "Герой Кыргызской Республики" с награждением особым знаком "Ак-Шумкар". Президенту Жапарову Астемир Абдрахманов вручил полный комплект: золотой особый знак, изящный кожаный футляр к нему и орденскую книжку.

Президент от имени всего народа выразил Астемиру искреннюю благодарность, подержал в руках и полистал бесценную рукопись. И тут же передал все реликвии директору НИМ Гульбаре Абдыкалыковой. Акты приема-передачи она должна оформить чуть позже.

Тема этих реликвий оказалась на государственном приеме главной. Президент Жапаров в своей речи перед двумя сотнями VIP-приглашенных напомнил, что в этом году отмечается 120-летие со дня рождения одного из основателей кыргызской государственности, выдающегося государственного и политического деятеля Юсупа Абдрахманова. (Кстати, точная дата его рождения выяснена Астемиром Абдрахмановым совсем недавно: 21 декабря 1901 года. – Ред.)

Президент подчеркнул, что дневник великого Юсупа вошел в число ценнейших экспонатов Исторического музея.

- Эта рукопись является одним из важных политических документов ХХ века, отражающих самые интересные и драматические страницы нашей общенациональной судьбы и будет находиться под особой охраной государства, - заявил Садыр Жапаров.