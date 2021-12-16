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В Кыргызстане определены результаты выборов в 33 одномандатных округах

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем официальном сайте сообщила о результатах выборов в одномандатных избирательных округах.

В Бишкеке по Свердловскому избирательному округу №29 и Первомайскому избирательному округу №27 выборы признаны несостоявшимися поскольку количество голосов, поданных за позицию "Против всех", оказалось больше числа голосов, поданных за кандидата. В ближайший месяц в этих округах пройдут перевыборы.

В Чуй-Кеминском избирательном округе №31по предварительным данным победил Саккараев Медербек Джаманкулович. Однако сейчас ЦИК ждет ответ МИД по поводу имеющегося у него второго гражданства Казахстана.

В остальных 33 одномандатных избирательных округах выборы признаны состоявшимися. На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях соответствующих округов избранными депутатами признаны следующие кандидаты:

  1. по Лейлекскому одномандатному избирательному округу № 1 - Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич
  2. по Баткенскому одномандатному избирательному округу №2 – Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич;
  3. по Кадамжайскому одномандатному избирательному округу № 3 – Атажанов Ырысбек Ысламович;
  4. по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу №4 – Бакиров Омурбек Мирзараимович;
  5. по Ноокатскому одномандатному избирательному округу №5 – Коргонбай уулу Жусупбек;
  6. по Араванскому одномандатному избирательному округу № 6 - Нурбаев Жалолидин;
  7. по Ошскому одномандатному избирательному округу №7 - Осмонов Айбек Жапарович;
  8. по Толойконскому одномандатному избирательному округу №8 -Алимбеков Нурбек Каарыевич.
  9. по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9 - Матраимов Искендер Исмаилович;
  10. по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10 - Толонов Данияр Эрмекович;
  11. по Алайскому одномандатному избирательному округу № 11 - Примов Улан Бердибаевич;
  12. по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12 - Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич;
  13. по Сузакскому одномандатному избирательному округу №13 – Икрамов Тазабек Икрамович;
  14. по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14 – Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич;
  15. по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу №15 - Алтынбеков Айбек;
  16. по Ноокенскому одномандатному избирательному округу №16- Сыдыков Бактыбек Усенович;
  17. по Аксыйскому одномандатному избирательному округу № 17 - Шакиев Нурланбек Тургунбекович;
  18. по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18 - Турсунбаев Азизбек Атакозуевич;
  19. по Токтогульскому одномандатному избирательному округу №19 – Сулайманов Кундузбек Кошалиевич;
  20. по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20 – Джумабеков Дастанбек Артисбекович.
  21. по Таласскому одномандатному избирательному округу №21 – Чойбеков Бактыбек Каныбекович;
  22. по Жайылскому одномандатному избирательному округу №22 - Азыгалиев Нурланбек Асанбекович;
  23. по Московскому одномандатному избирательному округу №23 -Ханджеза Карим Лемзарович;
  24. по Сокулукскому одномандатному избирательному округу № 24 - Кенжебаев Аманкан Батырбекович;
  25. по Аламединскому одномандатному избирательному округу № 25 - Атамбаев Сеидбек Алмазбекович;
  26. по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 – Абиров Жаныбек Болотбекович;
  27. по Ыссык-Атинскому одномандатному избирательному округу №30 – Таштанбеков Акбокон Дукенович.
  28. по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28 - Бекешев Дастан Далабайевич;
  29. по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32 - Самыйкожо Мирлан.
  30. по Нарынскому одномандатному избирательному округу №33 - Бакасов Улан Болотбекович;
  31. по Жети-Огузскому одномандатному избирательному округу №34 – Малиев Арсланбек Касымакунович;
  32. по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу №35 - Тумонбаев Акылбек Тогузбаевич.
  33. по Ыссык-Кульскому одномандатному избирательному округу №36– Сарбагышев Максатбек Канатбекович.


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