В Кыргызстане определены результаты выборов в 33 одномандатных округах

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем официальном сайте сообщила о результатах выборов в одномандатных избирательных округах.
В Бишкеке по Свердловскому избирательному округу №29 и Первомайскому избирательному округу №27 выборы признаны несостоявшимися поскольку количество голосов, поданных за позицию "Против всех", оказалось больше числа голосов, поданных за кандидата. В ближайший месяц в этих округах пройдут перевыборы.
В Чуй-Кеминском избирательном округе №31по предварительным данным победил Саккараев Медербек Джаманкулович. Однако сейчас ЦИК ждет ответ МИД по поводу имеющегося у него второго гражданства Казахстана.
В остальных 33 одномандатных избирательных округах выборы признаны состоявшимися. На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях соответствующих округов избранными депутатами признаны следующие кандидаты:
- по Лейлекскому одномандатному избирательному округу № 1 - Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич
- по Баткенскому одномандатному избирательному округу №2 – Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич;
- по Кадамжайскому одномандатному избирательному округу № 3 – Атажанов Ырысбек Ысламович;
- по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу №4 – Бакиров Омурбек Мирзараимович;
- по Ноокатскому одномандатному избирательному округу №5 – Коргонбай уулу Жусупбек;
- по Араванскому одномандатному избирательному округу № 6 - Нурбаев Жалолидин;
- по Ошскому одномандатному избирательному округу №7 - Осмонов Айбек Жапарович;
- по Толойконскому одномандатному избирательному округу №8 -Алимбеков Нурбек Каарыевич.
- по Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу № 9 - Матраимов Искендер Исмаилович;
- по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10 - Толонов Данияр Эрмекович;
- по Алайскому одномандатному избирательному округу № 11 - Примов Улан Бердибаевич;
- по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12 - Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич;
- по Сузакскому одномандатному избирательному округу №13 – Икрамов Тазабек Икрамович;
- по Жалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14 – Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич;
- по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу №15 - Алтынбеков Айбек;
- по Ноокенскому одномандатному избирательному округу №16- Сыдыков Бактыбек Усенович;
- по Аксыйскому одномандатному избирательному округу № 17 - Шакиев Нурланбек Тургунбекович;
- по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18 - Турсунбаев Азизбек Атакозуевич;
- по Токтогульскому одномандатному избирательному округу №19 – Сулайманов Кундузбек Кошалиевич;
- по Манасскому одномандатному избирательному округу № 20 – Джумабеков Дастанбек Артисбекович.
- по Таласскому одномандатному избирательному округу №21 – Чойбеков Бактыбек Каныбекович;
- по Жайылскому одномандатному избирательному округу №22 - Азыгалиев Нурланбек Асанбекович;
- по Московскому одномандатному избирательному округу №23 -Ханджеза Карим Лемзарович;
- по Сокулукскому одномандатному избирательному округу № 24 - Кенжебаев Аманкан Батырбекович;
- по Аламединскому одномандатному избирательному округу № 25 - Атамбаев Сеидбек Алмазбекович;
- по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 – Абиров Жаныбек Болотбекович;
- по Ыссык-Атинскому одномандатному избирательному округу №30 – Таштанбеков Акбокон Дукенович.
- по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28 - Бекешев Дастан Далабайевич;
- по Кочкорскому одномандатному избирательному округу № 32 - Самыйкожо Мирлан.
- по Нарынскому одномандатному избирательному округу №33 - Бакасов Улан Болотбекович;
- по Жети-Огузскому одномандатному избирательному округу №34 – Малиев Арсланбек Касымакунович;
- по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу №35 - Тумонбаев Акылбек Тогузбаевич.
- по Ыссык-Кульскому одномандатному избирательному округу №36– Сарбагышев Максатбек Канатбекович.