В Кыргызстане определены результаты выборов в 33 одномандатных округах

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем официальном сайте сообщила о результатах выборов в одномандатных избирательных округах.

В Бишкеке по Свердловскому избирательному округу №29 и Первомайскому избирательному округу №27 выборы признаны несостоявшимися поскольку количество голосов, поданных за позицию "Против всех", оказалось больше числа голосов, поданных за кандидата. В ближайший месяц в этих округах пройдут перевыборы.

В Чуй-Кеминском избирательном округе №31по предварительным данным победил Саккараев Медербек Джаманкулович. Однако сейчас ЦИК ждет ответ МИД по поводу имеющегося у него второго гражданства Казахстана.

В остальных 33 одномандатных избирательных округах выборы признаны состоявшимися. На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях соответствующих округов избранными депутатами признаны следующие кандидаты: