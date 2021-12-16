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Сотрудники Ленинского РОВД провели беседу с иностранными студентами

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 декабря 2021 года, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Ленинского района Бишкека провели профилактические мероприятия среди иностранных студентов Международной высшей школы медицины. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

"Цель данного мероприятия – повышение уровня защищенности жизни и спокойствия иностранных студентов, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений.

Встреча прошла на актуальную тему "Предотвращение правонарушений и соблюдения норм законодательства Кыргызской Республики". Также, в нем присутствовал ректор Международной высшей школы медицины профессор Сталбек Ахунбаев, где также напомнил студентом школы медицины, что помимо образовательного должен присутствовать и воспитательный процесс".


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URL: https://www.vb.kg/410950
Теги:
Ленинский район, студенты, Бишкек
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