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Кыргызские пограничники пресекли незаконный провоз тюков с одеждой

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- Анастасия Карелина
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Кыргызские пограничники пресекли незаконный провоз груза на территорию Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

На участке автодороги Исфана - Жаны-Жер возле села Интернационал Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Hyundai-Porter. За рулем транспортного средства был гражданин Кыргызстана К.Ж. 1983 года рождения. В машине пограничники обнаружили контрабандный груз – одежду весом более 700 килограммов. Соответствующие документы на груз у водителя отсутствовали.

По предварительным данным, водитель планировал перевезти тюки с одеждой на территорию Таджикистана.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/410955
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, Лейлекский район, Таджикистан
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