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Каждую зиму в наших квартирах холодно

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- Жан Алиев
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В редакцию vb.kg от имени жителей 8-го микрорайона обратилась домком домов № 30б и № 30в Надира Болотбекова с жалобой на то, что каждую зиму в их квартирах холодно.

Она также принесла обращение в ОАО "Бишкектеплосеть", в котором говорится, что жителями оплата за потребление тепла производится своевременно и в полном объеме,но предоставляемая ОАО "Теплосеть" услуга не соответствует установленным нормам.

По словам Болотбековой, такие обращения жители пишут ежегодно, но безрезультатно.

В обращении также говорится, что сотрудники ОАО все-таки приезжали по указанным адресам и сняли замеры. Однако жильцы не согласны с показаниями, которые были получены в квартирах. Бишкекчане объясняют, что замеры некорректны, поскольку их снимали утром - на ночь жильцы включают обогреватели и возду на момент прибытия сотрудников "Бишкектеплосети" еще не успел остыть.


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URL: https://www.vb.kg/410959
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкек, отопление
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