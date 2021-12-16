Каждую зиму в наших квартирах холодно

В редакцию vb.kg от имени жителей 8-го микрорайона обратилась домком домов № 30б и № 30в Надира Болотбекова с жалобой на то, что каждую зиму в их квартирах холодно.

Она также принесла обращение в ОАО "Бишкектеплосеть", в котором говорится, что жителями оплата за потребление тепла производится своевременно и в полном объеме,но предоставляемая ОАО "Теплосеть" услуга не соответствует установленным нормам.

По словам Болотбековой, такие обращения жители пишут ежегодно, но безрезультатно.

В обращении также говорится, что сотрудники ОАО все-таки приезжали по указанным адресам и сняли замеры. Однако жильцы не согласны с показаниями, которые были получены в квартирах. Бишкекчане объясняют, что замеры некорректны, поскольку их снимали утром - на ночь жильцы включают обогреватели и возду на момент прибытия сотрудников "Бишкектеплосети" еще не успел остыть.