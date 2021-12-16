Кыргызские вузы будут обмениваться студентами с Университетом Сельчук

Достигнута договоренность об обмене студентами и преподавателями кыргызских вузов и Университетом Сельчук. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В рамках рабочей поездки в город Конья Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с ректором Университета Сельчук профессором, доктором Метин Аксой. Глава диппредставительства выразил признательность за поддержку в организации и проведении различных мероприятий, оказываемую кыргызским студентам.

С целью обмена опытом, преподавателями и студентами стороны договорились наладить сотрудничество с кыргызскими вузами посредством установления дружественных отношений. Университет Сельчук был учрежден в 1975 году. Вуз является государственным и считается одним из ведущих среди высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля в Турции. В настоящее время в университете обучаются более 70 тысяч студентов.