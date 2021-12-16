Бишкекчан приглашают на премьеру перформанса "Танцующая в темноте"

Завтра, 17 декабря, в 19 часов на сцене Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева состоится премьера театрализованного перформанса "Танцующая в темноте".

Перформанс "Танцующая в темноте" - создан в форме свидетельского театра. Он поднимает проблему гендерного неравенства и насилия над женщинами через призму общественно- социальных стереотипов и ожиданий, навязываемых им с самого рождения.

Разные женщины, поделятся своими историями, чтобы показать, что из насилия есть выход, есть лучшая жизнь. Своим примером они хотят поддержать, вдохновить и дать силу другим женщинам не жить в "темноте", не воспринимать насилие, как норму. Насилие - это не норма! В насилии виноват только насильник!

Режиссеры перформанса - Ольча Щетинина и Ирина Гайсарова. Афишу - картину подготовила художница Татьяна Зеленская.

Мероприятие проводит общественное объединение The Grace при поддержке Общественного фонда "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике" (AFEW- Kyrgyzstan) и ООН Женщины, в рамках программы по "Продвижению инноваций в сфере ВИЧ и искоренения насилия против женщин в Кыргызстане".

К слову, название фильма Ларса фон Триера о иммигрантке из Чехословакии "Танцующая в темноте" взято как метафора насилию над женщинами, которое остается как бы "темноте" - невидимым.