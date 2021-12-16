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В двух селах Нарына открылись детский сад и библиотека

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- Айжан Мамбеталиева
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В селе Доболу Нарынского района Нарынской области состоялось открытие нового детского сада

Детский сад на 50 мест был построен в рамках "Проекта сельских инвестиций-3", финансируемый кабинетом министров, Всемирным банком и реализуемый АРИС.

На мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Нарынской области Элмира Садыкова, аким Нарынского района Нуридин Мадимаров, исполнительный директор АРИС Бекжан Супаналиев, региональные представители АРИС и местные жители.

В селе Доболу из зарегистрированных на посещение дошкольного учреждения 210 детей, из них только 75 посещали существующий детский сад. В связи с этим, была необходимость в новом здании детского сада.

Новый детский сад оснащен всей необходимой мебелью, техникой и оборудованием. Также, предусмотрены площадки для игр, благоустройство и озеленение территории.

Общая стоимость объекта составила 18 миллионов 358 тысяч 590 сомов. Из них 17 миллионов 706 тысяч 915 сомов – это средства, выделенные донором, сумма вклада сообщества составила 651 тысяч 675 сомов.

В селе Оттук Нарынского района Нарынской области открылась библиотека, которая также была построена в рамках "Проекта сельских инвестиций-3", финансируемый кабинетом министров, Всемирным банком и реализуемый АРИС.

В селе не было библиотеки, книги складывались в одном из залов клуба, где не было условий для читателей, крыша здания протекала. Теперь, число читателей увеличится и библиотека превратится в культурный центр для молодежи.

Общая стоимость объекта составила 5 миллионов 989 тысяч 332 сомов. Из них 5 миллионов 668 тысяч 575 сомов – это средства, выделенные донором, сумма вклада сообщества составила 320 тысяч 757 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/410967
Теги:
АРИС, Всемирный банк, библиотека, детский сад, Нарын, Нарынская область
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