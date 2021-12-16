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Директор аэропорта Арипжан Токуров дал ответ всем своим недоброжелателям

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- Бакыт Басарбек
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За черным пиаром в адрес директора Ошского аэропорта Арипжана Токурова стоят те лица, которые лишаются своих крайне прибыльных кормушек. Об этом в интервью vb.kg заявил сам глава аэропорта южной столицы.

По его словам, в соцсетях через фейковые аккаунты против него выдвинули шесть обвинений.

"По каждому пункту мне бы хотелось ответить, в том числе и по якобы моему липовому диплому. Первое. Утверждают, что я, мол, взял за трудоустройство с каждого работника аэропорта от 3 до 5 тысяч долларов. Это просто смешно. Технический персонал у нас не состоит в штате, все они работают по контракту. Плюс зарплата у них около 18 тысяч сомов. Самое главное, я сразу дал указание, чтобы набирали именно тех, у кого не очень хорошее материальное положение либо нет других источников заработка. Как, скажите, я буду брать с них по 3 тысячи долларов. Это же будет бесчеловечно! Да и кто за зарплату в размере 18 тысяч сомов станет давать такую взятку.

Второе. Пишут, что я, мол, задерживаю выплату заработной платы с целью прокручивания этих денег. Этого не может быть, так как вся бухгалтерия ОАО "Манас" общая. В конце каждого месяца заполняется табель, который я подписываю. Потом пишу заявление на имя председателя ОАО с просьбой о выделении определенной суммы на заработную плату. Потом деньги поступают на счет банка и оттуда уже распределяются по банковским картам работников. Так что при всем желании никто не сможет воспользоваться этими деньгами.

Третье. Говорят, что я якобы заставляю всех работников аэропорта питаться в своем личном кафе. Начнем с того, что это кафе расположено на территории Нариманского айыл окмоту, а не на территории аэропорта. Я его купил еще в 2005 году после возвращения из Африки, где работал летчиком. А что касается питания, то дело обстоит так. До моего прихода работникам аэропорта за счет зарплаты выдавали талоны на питание, и они могли кушать только в одном месте. С моим приходом талоны были отменены. Работники теперь получают эти деньги на руки и могут питаться где хотят.

Четвертое. Пишут о якобы моем фальшивом дипломе. Чтобы раз и навсегда развеять это сомнение, хочу заявить следующее. Свой диплом я получал еще в Советском Союзе, когда требования к специалистам были очень строгие. И потом, кто бы меня подпустил к самолетам, будь у меня фальшивый диплом. При этом я работал в Африке и Дубае в международных компаниях. Разве там бы стали допускать к полетам дилетантов?" - подводит черту глава аэропорта.

Также Токуров предположил, кто может стоять за черным пиаром против него.

"Раньше услуги бортового питания и уборки самолетов предоставляли частные фирмы. Теперь я сделал так, что с нового года эти услуги перейдут в ведение самого аэропорта. По моим расчетам, аэропорт терял на этих услугах до 700 тысяч долларов в год. Теперь вы понимаете, какие деньги теряют те лица, которые стоят за этими частными фирмами?" - отметил он.

Более подробное интервью директора Ошского аэропорта Арипжана Токурова смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/410973
Теги:
аэропорт, Ош
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